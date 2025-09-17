সাজেকে শিক্ষাসফরে গিয়ে ছাত্রী নিহত: খুবিতে কাল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

রাঙামাটির সাজেকে চান্দের গাড়ি দুর্ঘটনায় ছাত্রী নিহতের ঘটনায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল সাদাত এ তথ্য জানিয়েছেন।
আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সাজেকের শিজকছড়া-হাউজপাড়া এলাকায় খুবি শিক্ষার্থীদের বহন করা গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। এতে রুবিনা আফসানা রিংকি নামের এক ছাত্রী নিহত হয়েছেন। সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কানন সরকার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত রিংকি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের ২১ ব্যাচের ছাত্রী। তিনি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কোমরপুরের শিক্ষক দম্পতি আব্দুর রহমান ও জান্নাতুল ফেরদৌসের মেয়ে। রিংকি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজিতা হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন।
দুর্ঘটনায় এক শিক্ষক ও ১১ শিক্ষার্থী আহত হন। আহত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২১ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে যান। এই দলে ৩৮ জন শিক্ষার্থী, বিভাগের প্রধানসহ চারজন শিক্ষক ও দুজন সাপোর্টিং স্টাফ ছিলেন। আজ সাজেক যাওয়ার পথে তাঁদের চান্দের গাড়িটি পাহাড়ের খাদে পড়ে যায়। এতে রিংকি নিহত ও অন্যরা আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
দুর্ঘটনার পর সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে। এ বিষয়ে রাঙামাটির পুলিশ সুপার (এসপি) ড. এস এম ফরহাদ হোসেন এবং খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল জানান, খুবির শিক্ষার্থীদের বহনকারী জিপ গাড়িটি (চান্দের গাড়ি) উঁচু রাস্তায় উঠতে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর গাড়িটি ঢালে গিয়ে ৩০০ ফুট নিচে পড়ে যায়। এতে এক ছাত্রী নিহত ও গাড়িতে থাকা ১২ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের রাঙামাটির দীঘিনালা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এদিকে ছাত্রী নিহতের ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার। এ ঘটনায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ডিসিপ্লিনের দূরপাল্লার শিক্ষাসফর স্থগিত করা হয়েছে।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল সাদাত জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে খাগড়াছড়ি সিভিল প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তিনিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি টিম খাগড়াছড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।