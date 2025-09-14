ডিবি হারুনের ভয় দেখিয়ে ১৬ কোটি আত্মসাৎ, ব্যবসায়ীর মামলা

ড্রাগন ফল ব্যবসায়ীর ১৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ চেষ্টার অভিযোগে আজিজুল হক নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যশোর আদালতে মামলা হয়েছে। আজ রোববার ভুক্তভোগী শাহীনুজ্জামান বাদী হয়ে এ মামলা করেন। সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বর্ণালী রানী অভিযোগটি ঝিকরগাছা থানার ওসিকে এজাহার হিসেবে গ্রহণ করার আদেশ দেন।
কোর্ট পরিদর্শক রোকসানা খাতুন এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
আসামি আজিজুল কিশোরগঞ্জ ভৈরব থানার ঘোড়াকান্দা এলাকার সিরাজুল হকের ছেলে ও ঢাকার মিরপুর পল্লবী এলাকার বাসিন্দা। আর বাদী শাহীনুজ্জামান চুয়াডাঙ্গা জীবননগরের কোটপাড়ার নাজিম উদ্দিনের ছেলে এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সদস্য।
মামলার অভিযোগে জানা গেছে, ২০২২ সালে আজিজুলের সঙ্গে ফলের ক্রেতা হিসেবে শাহীনুজ্জামানের পরিচয়। আজিজুলের সঙ্গে ব্যবসাকালে শাহীনুজ্জামান ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২৩ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে আড়াই কোটি টাকা দিয়ে ৬টি রিকন্ডিশন্ড মাইক্রোবাস কেনেন এবং নিজ নামে রেজিস্ট্রেশন করেন। তবে ২০২৩ সালের ৮ আগস্ট আজিজুল দুটি মাইক্রোবাস ফেরত নেন।
এ সময় আজিজুলের কাছে ড্রাগন ফল বিক্রির ১৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা চাইলে তিনি তৎকালীন ডিবিপ্রধান হারুন অর রশিদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘোরাতে থাকেন। টাকা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে শাহীনুজ্জামান চুয়াডাঙ্গা আদালতে একটি মামলা করেন। এ মামলা থেকে রক্ষা পেতে আজিজুল হক ৭ সেপ্টেম্বর শাহীনুজ্জামানকে একটি নোটিশ প্রদান করেন। এতে শাহীনুজ্জামানের কেনা গাড়িগুলো জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া চুক্তিনামা তৈরি করে ভাড়ায় চালাতে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।
এ ঘটনায় ১২ সেপ্টেম্বর ঝিকরগাছার বিএম হাইস্কুল মাঠের সালিসে ফল বিক্রির টাকা ফেরত চাইলে আজিজুল হক তাঁর বিক্রি করা গাড়িগুলোর ভাড়ায় চালানোর জাল চুক্তিপত্র দেখিয়ে ফেরত চান। শাহীনুজ্জামান বিষয়টি মীমাংসায় ব্যর্থ হয়ে জালিয়াতির অভিযোগে আজ আদালতে এ মামলা করেন।
এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী রুহিন বালুজ আজকের পত্রিকা বলেন, তৎকালীন ডিবিপ্রধান হারুন অর রশিদের নাম ভাঙিয়ে বাদীর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এখন বিচারের দাবিতে বাদী আদালতে শরণাপন্ন হয়েছেন।