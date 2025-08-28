হোম > সারা দেশ > খুলনা

বেনাপোল সীমান্তে ফাঁস দেওয়া যুবকের লাশ, চোরাচালান ঘিরে হত্যার সন্দেহ

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

যশোরের বেনাপোলে গলায় ফাঁস দেওয়া অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের লাশ পাওয়া গেছে। পুলিশ আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে পুটখালী সীমান্তে ইছামতী নদীর পাশে চরের মাঠ থেকে লাশটি উদ্ধার করে।

সীমান্তের বাসিন্দারা জানান, এ পথে বাংলাদেশ থেকে সোনা এবং ভারত থেকে ফেনসিডিল, মদ, অস্ত্র চোরাচালান হয়। এসব কেন্দ্র করে ওই যুবককে হত্যার পর হয়তো লাশ সীমান্তে ফেলে গেছে। এর আগেও বিভিন্ন সময় সীমান্ত থেকে গাছে ঝোলানো বা নদীর পারে পড়ে থাকা বাংলাদেশিদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল মিয়া বলেন, নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে তিনি কীভাবে মারা গেছেন। যশোর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এই ব্যাপারে তদন্ত করবে বলে জানান ওসি।

