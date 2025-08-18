শার্শায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে যুবকের পুরুষাঙ্গ কাটলেন গৃহবধূ

যশোরের শার্শায় এক গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টাকালে অভিযুক্ত যুবকের পুরুষাঙ্গ কেটে নিজেকে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে শার্শা থানা-পুলিশ অভিযুক্ত ধর্ষণচেষ্টাকারী মুবায়দুল রহমানকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে। তিনি শার্শার পাড়ের কায়বা গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।
এর আগে ৯ আগস্ট ভুক্তভোগী নারীকে ধর্ষণের চেষ্টাকালে অভিযুক্ত যুবকের পুরুষাঙ্গ কেটে দেন ওই গৃহবধূ।
ভুক্তভোগী নারী জানান, তাঁকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতেন মুবায়দুল। ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ৩টার দিকে বাড়ির উঠানে গিয়ে ঘরের চালে ঢিল মারেন তিনি। শব্দে ঘুম ভেঙে বাইরে এলে মুবায়দুল ওই গৃহবধূকে জাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এ সময় নিজেকে রক্ষা করতে ব্লেড দিয়ে তাঁর পুরুষাঙ্গ কেটে দেন। তখন ওই যুবকের চিৎকার শুনে ওই গৃহবধূর স্বামী, দুই সন্তান ও আশপাশের লোকজন ছুটে এলে মুবায়দুল পালিয়ে যান। পরে পুলিশের কাছে অভিযোগ দেওয়া হলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম রবিউল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মামলার ভিত্তিতে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।