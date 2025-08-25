খুলনায় ট্রাকচাপায় রিকশাচালক নিহত

খুলনায় ট্রাকচাপায় এক রিকশাচালক মারা গেছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানাধীন নুরনগর বাংলাদেশ বেতারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।
দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সোনাডাঙ্গা মডেল থানার উপপরিদর্শক আব্দুল হাই। তিনি জানান, ওই রিকশাচালককে প্রথমে একটি সিএনজি ধাক্কা দেয়। এ সময় রিকশা থেকে রাস্তার ওপর পড়ে গেলে পেছন থেকে আসা সারবোঝাই একটি ট্রাক তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়।
ফলে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। ট্রাকটিকে স্থানীয় বাসিন্দারা আটক করতে পারলেও ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান ট্রাকচালক। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে লাশ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।