ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে গৃহবধূর আঙুল কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ, আটক ১

চৌগাছা প্রতিনিধি  

তাহাজ্জুদ হোসেন ট্যানা। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের চৌগাছায় ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে এক গৃহবধূর আঙুল কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্থানীয় লোকজন আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তির নাম তাহাজ্জুদ হোসেন ট্যানা (৪৫)। তিনি অনেক দিন ধরে ওই নারীকে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আহত নারীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, ওই গৃহবধূ (২৫) বাড়িতেই একটি মুদিদোকান চালান। তাঁর স্বামী বিভিন্ন এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ফলে ওই নারী বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে তাহাজ্জুদ হোসেন তাঁকে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন। একপর্যায়ে আজ দুপুরে তিনি গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এতে ব্যর্থ হয়ে তিনি ওই নারীর বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙুল কামড়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাঁকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। একই সঙ্গে অভিযুক্ত তাহাজ্জুদ হোসেনকে আটকে রেখে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। আটক তাহাজ্জুদ হোসেন ওই মামলার আসামি। তাঁকে থানা হাজতে রাখা হয়েছে। আগামীকাল সোমবার তাঁকে যশোর আদালতে হাজির করা হবে।

