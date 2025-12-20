সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মকর্তার কক্ষ থেকে মাহবুব আলম জনি (৩৫) নামের এক অফিস সহায়কের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত মাহবুব আলম জনি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার দুর্গাহাটা ইউনিয়নের বটিয়াভাঙ্গা গ্রামের খায়রুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাহবুব ওই অফিসেই রাতযাপন করতেন। গত শুক্রবার থেকে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁকে ফোনে না পেয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে খোঁজ নিতে বলেন। গতকাল শনিবার সকালে পরিচ্ছন্নতাকর্মী জানালার ফাঁক দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে মাহবুবকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে ক্ষেতলাল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ‘শুক্রবার থেকে মাহবুবকে কল করে পাইনি। গতকাল পতাকা টাঙানোর জন্য তাঁকে কল করেছিলাম। পরে পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে কল করে মাহবুবকে দেখতে বলি। সে মাহবুবের ঝুলন্ত লাশ দেখেছে বলে জানায়।’
ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, নিহতের পরিবার ও অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।