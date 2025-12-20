হোম > সারা দেশ > জয়পুরহাট

সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ

ক্ষেতলাল (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মকর্তার কক্ষ থেকে মাহবুব আলম জনি (৩৫) নামের এক অফিস সহায়কের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত মাহবুব আলম জনি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার দুর্গাহাটা ইউনিয়নের বটিয়াভাঙ্গা গ্রামের খায়রুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাহবুব ওই অফিসেই রাতযাপন করতেন। গত শুক্রবার থেকে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁকে ফোনে না পেয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে খোঁজ নিতে বলেন। গতকাল শনিবার সকালে পরিচ্ছন্নতাকর্মী জানালার ফাঁক দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে মাহবুবকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে ক্ষেতলাল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ‘শুক্রবার থেকে মাহবুবকে কল করে পাইনি। গতকাল পতাকা টাঙানোর জন্য তাঁকে কল করেছিলাম। পরে পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে কল করে মাহবুবকে দেখতে বলি। সে মাহবুবের ঝুলন্ত লাশ দেখেছে বলে জানায়।’

ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, নিহতের পরিবার ও অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

সম্পর্কিত

শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে গণপিটুনি

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

চাপ ছাড়াই টিউবওয়েল দিয়ে পানি পড়া নিয়ে হুলুস্থুল, অতঃপর যা জানা গেল

নবান্নে জমে উঠেছে কালাইয়ের মাছের মেলা

বাড়িতে ভাত খাইতে গেলেও নাকি রবিউলের অনুমতি নিতে হবে—ডাকাতে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

জয়পুরহাটে চাতালের হাউসে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

স্টেশনমাস্টারের দুর্নীতি-স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে মানববন্ধন

এনসিপি হয় সরকারি দল, না হয় শক্তিশালী বিরোধী দল হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চায়: সারজিস

এনজিওর বিরুদ্ধে ৫০ শিক্ষকের জামানত ও বেতন আটকে রাখার অভিযোগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা