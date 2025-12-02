হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ সদস্য নিহত

কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি 

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে কোটচাঁদপুরের তাল মিলের সামনের সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত পুলিশ সদস্য হলেন আনিসুর রহমান (৪৫)। তিনি কোটচাঁদপুর থানার ওয়্যারলেস অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি মহেশপুরে থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রামনগর এলাকায়।

জানা গেছে, মহেশপুর থেকে মোটরসাইকেলে কোটচাঁদপুর থানায় যাচ্ছিলেন আনিসুর। তাল মিলের সামনে পৌঁছালে তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয় ট্রাকটি। স্থানীয় বাসিন্দারা কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ‘আনিসুর রহমান কোটচাঁদপুর থানায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাসা মহেশপুর হওয়ায় সেখান থেকে যাওয়া-আসা করতেন। আজ সকালে থানায় আসার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তিনি মারা গেছেন। ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।’

