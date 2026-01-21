হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে ৪ অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ২০ লাখ টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহে ৪টি অবৈধ ইটভাটার কিলন গুঁড়িয়ে দিয়েছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেই সঙ্গে চার ইটভাটা থেকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেন পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে শৈলকুপা উপজেলার কুমিরাদহ এলাকায় ২টি এবং দুধসর এলাকায় ২ টি ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে পরিবেশ অধিদপ্তর।

ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা উপজেলার দুধসর এলাকার মেসার্স শাহ ব্রিকস ও মেসার্স মিলন ব্রিকস, কুমিরাদহ এলাকার মেসার্স মোল্লা ব্রিকস ও মেসার্স রাতুল ব্রিকসে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। সে সময় ইটভাটা ৪টির কিলন এক্সকাভেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের কাছ থেকে ইটভাটা চালাবে না মর্মে মুচলেকা গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিটি ইটভাটা থেকে ৫ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড আরোপ করে মোট ২০ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মুন্তাছির রহমানসহ অন্য কর্মচারীরা, জেলা পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

সম্পর্কিত

মেছো বাঘ পিটিয়ে মারার ঘটনায় ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

ঝিনাইদহ: জলাতঙ্কের টিকা নেই, বিপাকে রোগীরা

ঝিনাইদহে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, ৪ তরুণ আটক

আচরণবিধি ভঙ্গ করায় কৃষক দল নেতাকে জরিমানা

‘বিএনপি ক্ষমতায় না এলে ভাত খাব না’ বলা নিজামের স্বপ্ন পূরণ হলো না

ঝিনাইদহে ইছামতী নদী থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ঝিনাইদহে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিং ভেঙে নদীতে, দুজন নিহত

ঝিনাইদহ-৪ আসনে ‘বঙ্গবন্ধু সেনা পরিষদ’ নেতার মনোনয়নপত্র দাখিল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা