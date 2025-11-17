কালীগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের বারোবাজার রেলস্টেশনের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে জাহিদা বেগম (৫৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেসে কাটা পড়েন তিনি।
নিহত জাহিদা বেগম জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মাসলিয়া গ্রামের আব্দুল মাজেদের স্ত্রী।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, জাহিদা বেগম মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ঘটনার সময় তিনি রেললাইন পার হয়ে বারোবাজার শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ যায় তাঁর।
বারোবাজার রেলস্টেশনের মাস্টার সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘বেলা ২টা ৪০ মিনিটের সময় ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি বারোবাজার অতিক্রম করে গেছে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানতে পারি, একজন ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে। আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে বিষয়টি যশোর রেল পুলিশকে জানাই। তারা এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’