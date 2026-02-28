হোম > সারা দেশ > ঝালকাঠি

রাস্তায় ইজিবাইকের হঠাৎ ইউটার্ন, মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ১

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  

দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির রাজাপুরে ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে খলিলুর রহমান আকন (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি ইজিবাইকচালক। এ সময় মোটরসাইকেলচালক মো. কাওসার আহম্মেদ (৩০) আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুর আনুমানিক পৌনে ১টার দিকে রাজাপুর-ভান্ডারিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বড় কৈবর্তখালী এলাকার সমবায় মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল থেকে মঠবাড়িয়ার উদ্দেশে যাত্রা করা মোটরসাইকেল। রাজাপুরে সমবায় এলাকায় পৌঁছালে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইজিবাইক হঠাৎ ইউটার্ন নেয়। মোটরসাইকেল আরোহী নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় সংঘর্ষ এড়াতে পারেননি। ফলে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের সময় উভয়ই মহাসড়কে ছিটকে পড়েন। এতে ইজিবাইকচালক মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত মোটরসাইকেল আরোহীর বাম হাতের আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

নিহত খলিলুর রহমান আকন উপজেলার পুটিয়াখালী গ্রামের বাসিন্দা। আহত কাওসার আহম্মেদ বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জের বামনকাটি এলাকার আব্দুল কাদের ফরাজীর ছেলে।

রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, মরদেহের সুরতহাল ও ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

