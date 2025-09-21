ঝালকাঠিতে চিরকুট লিখে আইনজীবীর আত্মহত্যা

ঝালকাঠি শহরের চাঁদকাঠি এলাকায় (পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে) চিরকুট লিখে আত্মহত্যা করেছেন ৩৬ বছর বয়সী আইনজীবী শামিম হোসেন জয়। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে ভাড়া বাসার দরজা ভেঙে পুলিশ ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।
পুলিশ জানিয়েছে, জয়ের লেখা চিরকুটটি তাঁর বিছানার ওপর মোবাইল ফোন দিয়ে চাপা অবস্থায় পাওয়া যায়। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় তিনি বাসায় একাই ছিলেন। রাতের দিকে তাঁর ভায়রা আইনজীবী বনি আমিন বাকলাই অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে পেছনের জানালা দিয়ে দেখেন জয় ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছেন। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তাঁরা ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
জয়ের লেখা চিরকুটে ছিল, ‘আমার শরীরে যে রোগ বাসা বেঁধেছে, তাতে আমার মৃত্যু অনিবার্য। শরীরের কষ্ট, মানসিক চাপ আমি আর নিতে পারছি না। তাই সবকিছু ভেবেচিন্তে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি আমার ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি এবং অনুতপ্ত। আমাকে ভুল বুঝবেন না, পারলে ক্ষমা করে দেবেন।’
তবে জয়ের শরীরে ঠিক কী রোগ বাসা বেঁধেছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং আত্মহত্যার চিরকুটটিও জব্দ করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।’
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শামিম হোসেন জয় এক বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। তিনি নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ দুধারিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হক মোল্লার ছেলে এবং ঝালকাঠি আইনজীবী সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি ঝালকাঠি পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে তালুকদারবাড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।