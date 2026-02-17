হোম > সারা দেশ > যশোর

ইমিগ্রেশনে ধরা পড়ল হত্যা মামলার দুই আসামি

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

যশোরের বেনাপোল ইমিগ্রেশন থেকে হত্যা মামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভারত যাওয়ার সময় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন সাদিকুর রহমান শামিম ও সাজিদুর রহমান। সম্পর্কে তাঁরা দুই ভাই। তাঁরা সুনামগঞ্জের এলাকার জালাল উদ্দিনের ছেলে এবং তাঁরা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ওসি সাখাওয়াত হোসেন জানান, দুই সহোদর বেনাপোল ইমিগ্রেশনে তাঁদের পাসপোর্ট জমা দেয়। এ সময় তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, তাঁরা দুজনেই হত্যা মামলায় কালোতালিকার আসামি। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানা-পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

বেনাপোল পোর্ট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খায়রুল ইসলাম জানান, দুই সহোদরকে গ্রেপ্তার করে বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছে। তাঁরা দুই ভাই হত্যা মামলার আসামি। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের পরবর্তীতে সুনামগঞ্জ থানায় সোপর্দ করা হবে।

