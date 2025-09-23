হোম > সারা দেশ > যশোর

বেনাপোলে আড়াই কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ, গ্রেপ্তার দুই

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

শাড়ি, জামা-কাপড়সহ আড়াই কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেনাপোল বন্দরে একটি ট্রাকে তল্লাশি করে আড়াই কোটি টাকার ভারতীয় চোরাচালানের পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। এ সময় ট্রাকচালক ও তাঁর সহকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে বন্দরের ভবেরবেড় এলাকায় পৌর ট্রাক টার্মিনালে এই অভিযান চালানো হয়। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে বিজিবি এ তথ্য জানায়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মাগুরা জেলার মাগুরা থানার হাজি রোড কলেজপাড়া এলাকার ট্রাকচালক আব্দুল মালেক (৪৬) এবং একই জেলার শিবরামপুরপাড়া এলাকার সহকারী অন্তর কর্মকার (২৯)।

বিজিবি জানায়, পণ্যবোঝাই একটি কার্গো ট্রাক বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য নিয়ে ঢাকায় যাবে বলে খবর পায় তারা। পরে বিজিবির একটি দল ভবেরবেড় এলাকায় পৌর ট্রাক টার্মিনালের সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় মাগুরা কার্গো সার্ভিসের একটি কার্গো ট্রাকে তল্লাশি করে ভারতীয় শাড়ি, থ্রি-পিস, ওষুধ, মোটরসাইকেলের টায়ার এবং বিভিন্ন প্রকার কসমেটিকস সামগ্রী জব্দ করা হয়। জব্দ করা এসব পণ্যের মূল্য ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।

বিজিবির জিজ্ঞাসাবাদে ট্রাকচালক স্বীকার করেন, ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে এসব অবৈধ পণ্য ঢাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা চুক্তি বদ্ধ হন।

বন্দরের বাইপাস সড়কে গতকাল রাতে বেলাল নামে এক শ্রমিকের মাধ্যমে এসব পণ্য বন্দরের কাঁচামালের মাঠ থেকে লোড করানো হয়েছে। বিজিবির অভিযানের খবর পেয়ে তাঁরা পালিয়ে যান।

বেনাপোল বন্দর পরিচালক শামিম হোসেন জানান, ক্যামেরার আড়ালে গিয়ে শ্রমিকেরা ভারতীয় ট্রাক থেকে বাংলাদেশি ট্রাকে পণ্য আনলোড করেছে। তবে কারা এসবের সঙ্গে জড়িত, শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। জব্দ করা পণ্য বেনাপোল কাস্টম হাউসে জমা দেওয়া হয়েছে এবং জব্দ ট্রাক বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

