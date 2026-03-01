হোম > সারা দেশ > যশোর

কলকাতায় পলাতক টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মরদেহ হস্তান্তর

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মরদেহ হস্তান্তর। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের কলকাতায় পলাতক থাকা টাঙ্গাইল-৮ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জোয়াহেরুল ইসলামের মরদেহ হস্তান্তর করেছে ভারতীয় পুলিশ।

আজ রোববার রাত ১০টা ৪০ মিনিটের দিকে বিশেষ অনুমতিতে ভারতের পেট্রাপোল চেকপোস্ট দিয়ে তাঁর মরদেহ বেনাপোল চেকপোস্টে ফেরত পাঠানো হয়। এ সময় নিহত জোয়াহেরুলের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত শুক্রবার কলকাতার দমদমে অবস্থিত ফিনিক্স মেডিকেল সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর এক সপ্তাহ আগে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন।

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

নিহত জোয়াহেরুলের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর পেশায় আইনজীবী মো. জোয়াহেরুল ইসলাম অবৈধ পথে ভারতে যান এবং কলকাতার নিউটাউনে বসবাস শুরু করেন। পরে তাঁর স্ত্রী ভিসা নিয়ে ভারতে যান। পরিবার-পরিজনসহ নিউটাউনেই অবস্থান করছিলেন সাবেক এই সংসদ সদস্য। গত শুক্রবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। জোয়াহেরুল ইসলাম ২০১৭ সালে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান।

সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মরদেহ হস্তান্তর । ছবি: সংগৃহীত

এদিকে মরদেহ সীমান্তে পৌঁছালে তাঁকে দেখার জন্য উৎসুক মানুষের ভিড় জমে। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে দ্রুত চেকপোস্ট ত্যাগ করে মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্স।

বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাখাওয়াত হোসেন জানান, নিহত জোয়াহেরুলের মরদেহ সীমান্তে পৌঁছালে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের কাগজপত্র দেখে দেশে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়।

