‘১২ তারিখ আমাদের একটা ঈদের দিন চলে গেছে’

১২ ফেব্রুয়ারি তারিখ আমাদের একটা ঈদের দিন চলে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন যশোর-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর পরাজিত প্রার্থী আব্দুল কাদের। তিনি ভোট নিয়ে সমালোচনা করে বলেন, ‘সামনে ঈদের দিন আসলেও আমাদের একটা ঈদের দিন চলে গেছে গত ১২ ফেব্রুয়ারি।’
যশোরে ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে পাঁচটিতে জামায়াতের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। শুধু সদর আসনে দলটি পরাজিত হয়েছে। আর পরাজয়ের পর আজ বুধবার এক সমাবেশে প্রথমবারের মতো ভোট নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন এই জামায়াত প্রার্থী।
আব্দুল কাদের বলেন, ‘সারা দেশের ন্যায় যশোরে মানুষও ঈদের মতো উৎসব-আমেজ নিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে। যশোরের মানুষ জামায়াতের মার্কাকে বিমুখ করেনি। দাঁড়িপাল্লা মার্কার বিজয় হয়েছে।
‘কিন্তু অদৃশ্য একটি কালো শক্তি সেই বিজয়কে ছিনিয়ে নিয়েছে। যশোরবাসী এটা মনে রাখবে। আমরা সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আমরা সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে। আমরা সকল জুলুমের বিরুদ্ধে। আমরা সকল ন্যায়ের পক্ষে। ফলে আগামীতে যশোরবাসী সেই শক্তিকে জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে।’
উল্লেখ্য, ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে যশোর-৩ আসন থেকে জামায়াত প্রার্থী আব্দুল কাদের পেয়েছেন ১ লাখ ৮৭ হাজার ৪৬৩ ভোট আর ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিএনপির প্রার্থী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত ২ লাখ ১ হাজার ৩৩৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। সদ্য গঠিত মন্ত্রিসভায় অমিত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন।