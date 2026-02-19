যশোর শহরে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

পবিত্র রমজান উপলক্ষে শহরকে যানজটমুক্ত রাখা এবং সাধারণ মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ফুটপাত থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে যশোর পৌরসভা।
আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের চৌরাস্তা মোড় থেকে শুরু হয়ে এমকে রোড হয়ে দড়াটানা পর্যন্ত চলে এই অভিযান।
অভিযানটি যে অংশে হয়, সেটি শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত। অভিযানকালে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা, অস্থায়ী দোকানপাট ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। প্রথম দফার অভিযানে ফুটপাত থেকে শতাধিক দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে। তবে অভিযানের খবর পেয়ে অনেক ব্যবসায়ী আগেই তাঁদের দোকান সরিয়ে নেন।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন যশোর পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা জায়েদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট নিরসন ও পৌরবাসীর স্বাভাবিক চলাচলের পথ সুগম করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে, রমজান মাসে শহরের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। ফুটপাত দখল করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।’