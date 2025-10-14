হোম > সারা দেশ > যশোর

শার্শায় চার দিনের ব্যবধানে আবারও ভ্যানচালক হত্যা: বাক্সবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

এই বাড়ি থেকে ভ্যানচালক আব্দুল্লার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাত্র চার দিনের ব্যবধানে যশোরের শার্শায় আবারও ভ্যান ছিনতাইয়ের পর চালককে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। নিখোঁজের তিন দিনের মাথায় মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে শার্শার কাজিরবেড় গ্রামের একটি বসতবাড়ি থেকে আব্দুল্লা (২৫) নামের এক ভ্যানচালকের বাক্সবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত আব্দুল্লা শার্শা ইউনিয়নের গাতিপাড়া গ্রামের ইউনুচ আলীর ছেলে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার না হলেও সন্দেহভাজন তিনজনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে স্থানীয় জনতা।

এলাকাবাসী ও নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা যায়, ১০ অক্টোবর আব্দুল্লা প্রতিদিনের মতো ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। রাতে তিনি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়স্বজনের কাছে খোঁজখবর শেষে ১১ অক্টোবর শার্শা থানায় নিখোঁজের একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করে এবং শার্শার বসতপুর গ্রামের প্রবাসী সুমনের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। পরে তালাবদ্ধ একটি ঘরের কাঠের বাক্স থেকে ভ্যানচালক আব্দুল্লার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

এদিকে মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে স্বজন ও শত শত গ্রামবাসী ভিড় জমায়। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা সন্দেহজনকভাবে প্রবাসী সুমনের বড় ভাই, ইজিবাইকচালক রফিকুল এবং তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিহত আব্দুল্লার স্ত্রী ফেরদৌসি কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, ছেলে-মেয়েদের জন্য যাওয়ার আগে তিনি মিষ্টি নিয়ে ফেরার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আর ফিরল না। দুই সন্তানকে নিয়ে অসহায় হয়ে গেলাম। আমি স্বামী হত্যার বিচার চাই।’

প্রতিবেশী রহমত জানান, ১০ অক্টোবর পাশের গ্রামের মাসুম বিল্লাহ নামে আরও এক ভ্যানচালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। ভ্যান ছিনতাইয়ের পর তাঁকেও হত্যা করা হয়েছিল। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিচারহীনতার কারণে এমন হত্যার ঘটনা বাড়ছে।

শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলীম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

১২ লাখ টাকায় ‘নিয়োগ’, পরীক্ষা না দিয়েই ফিরলেন ৮ চাকরিপ্রত্যাশী

ইউপি সদস্য ছেলেকে না পেয়ে বৃদ্ধ বাবাকে কুপিয়ে জখম, চাঁদা দাবির অভিযোগ

যবিপ্রবি: ৮ শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ বহিষ্কার ১৫

যশোরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত

যশোরে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু

যশোরে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে হত্যার দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড

পূজায় ভারতে ১২০০ টনের মধ্যে ১০৭ টন ইলিশ রপ্তানি

বেনাপোলে পরিবহনশ্রমিককে মারধরের অভিযোগে মহাসড়ক অবরোধ

আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস: ৪০ বছর শিক্ষকতার পর আজ ওষুধ কেনারও সামর্থ্য নেই তাঁর

গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা: হারপিক পানে আসামির আত্মহত্যার চেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা