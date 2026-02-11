হবিগঞ্জে ৩২টি ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ দাবি জামায়াতের, বানিয়াচংয়ে ভোটকেন্দ্রে আগুন

হবিগঞ্জ-৩ আসনে ৩২টি ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী। আজ বুধবার সকালে হবিগঞ্জ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ বিষয়ে অভিযোগপত্র দেন হবিগঞ্জ-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী কাজী মহসিন আহমেদের নির্বাচনী এজেন্ট মোহাম্মদ হারুন।
৩২টি কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে অভিযোগপত্রে বলা হয়, নির্বাচনের দিন এসব কেন্দ্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এসব কেন্দ্রে নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানানো হয়। এ সময় জেলা জামায়াতের আমির কাজী মুখলিছুর রহমানসহ ১১ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন বলেন, ইতিপূর্বেই আমরা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলো চিহ্নিত করেছি। তারপরও অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত কেন্দ্রগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এদিকে আজ ভোররাতে জেলার বানিয়াচং উপজেলার সুনারু গ্রামে সুনারু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের একটি কক্ষে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আগুনে কক্ষটির দরজা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে স্থানীয়রা আগুন নেভান। খবর পেয়ে পুলিশ ও ডিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান।
বানিয়াচং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মাহমুদা বেগম সাথী বলেন, ভোটকেন্দ্রের একটি কক্ষে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছিল দুর্বৃত্তরা। এতে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।