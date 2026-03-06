হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

সীমান্তে জ্বালানি তেলের পাচার রোধে সতর্ক অবস্থানে বিজিবি

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি   

হবিগঞ্জ সীমান্তে জ্বালানি তেলের পাচার রোধে বিজিবির তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জ্বালানি তেলের বাজারে নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। জ্বালানি তেলের সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির সুযোগে পাচার রোধে হবিগঞ্জের সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

আজ শুক্রবার সকাল থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি জোরদার করতে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। বিশেষ টহল, গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সন্দেহভাজন পরিবহনে তল্লাশি কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে।

হবিগঞ্জ-৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান জানান, বাজারে অস্থিরতা তৈরি হলেই কিছু অসাধু চক্র কৃত্রিম-সংকট সৃষ্টি ও অধিক মুনাফার আশায় জ্বালানি মজুত কিংবা পাচারের অপচেষ্টা চালায়। চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই ঝুঁকি আরও বেড়েছে।

তিনি বলেন, সীমান্তে সার্বক্ষণিক নজরদারির পাশাপাশি যেকোনো ধরনের জ্বালানি পাচার রোধে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে যেসব রুট দিয়ে জ্বালানি পাচারের শঙ্কা রয়েছে, সেসব পয়েন্টে অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

এ ছাড়া সীমান্তবর্তী সড়কে সন্দেহভাজন যানবাহনে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিশেষ টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। জ্বালানি পাচারসহ যেকোনো ধরনের অবৈধ কার্যক্রম রোধে সীমান্তে বিজিবির তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

