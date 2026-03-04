হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় বসেছে ঐতিহ্যবাহী ‘জামাই মেলা’

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠেছে মেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার জোয়ারিয়া গ্রামে বসেছে ঐতিহ্যবাহী ‘জামাই মেলা’। দুই দিনব্যাপী মেলার প্রধান আকর্ষণ হলো এলাকার জামাতারা। মেলায় ঘুরে মাছ ও মিষ্টি কিনে শ্বশুরবাড়িতে যান তাঁরা। গতকাল মঙ্গলবার থেকে দুই দিনব্যাপী এই জামাই মেলা আয়োজিত হয়।

ফাল্গুনে গ্রামের শীতলাপুজা উপলক্ষে চার শ বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এই মেলা। মেলা উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও দূরদূরান্ত থেকে জামাতারা এসেছেন শ্বশুরবাড়িতে। আর মেয়ের জামাইদের আগমনে জোয়ারিয়া গ্রাম আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে। শ্বশুরবাড়ি এসে স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে মেলায় ঘুরতে বের হন জামাতারা। মেলায় ঘুরে মিষ্টি, মাংস, মাছসহ নানা জাতের খাবার ও বাহারি পণ্য কেনেন তাঁরা। মেলায় কে কার চেয়ে ভালো মাছ বা মিষ্টি কেনেন, তা নিয়ে জামাতাদের মধ্যে চলে একধরনের প্রতিযোগিতা। যে বাড়ির জামাতা সবচেয়ে বেশি ও ভালো কেনাকাটা করতে পারেন, এলাকাজুড়ে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

এ বছরের মেলায় আসা হরেক রকমের মিষ্টির মধ্যে বালিশ মিষ্টি, আমিত্তি, ছানার জিলাপি ও রসগোল্লা ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এ ছাড়া বিভিন্ন দোকানে টাটকা ইলিশ, রুই মাছসহ হাঁস, রাজহাঁস, মুরগি, খাসির মাংসের বিক্রি ছিল বেশ জমজমাট। বিক্রেতাদের হাঁকডাকে মুখর পুরো মেলাঙ্গন। এ ছাড়া বাহারি পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানদারেরা।

এলাকার জামাতা ধীরেন্দ্র নাথ ঢালী বলেন, ‘মেলা উপলক্ষে সব মেয়ে ও জামাতা শ্বশুরবাড়ি আসেন এবং মেলায় ঘুরে কেনাকাটা করেন। আমিও মেলায় এসেছি। শ্বশুরবাড়ির জন্য মাছ, মিষ্টি ও মাংস কিনেছি। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সবাই আনন্দ করে খাওয়াদাওয়া করব।’

মেলা কমিটির সভাপতি অমল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, শুধু জামাতা নন, এলাকাবাসী, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের মিলনমেলায় পরিণত হয় এই উৎসব। কেনাবেচার পাশাপাশি চলে আনন্দ-আড্ডা। গ্রামীণ ঐতিহ্য আর পারিবারিক বন্ধনের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে এই জামাই মেলা।

গতকাল বেলা ৩টার দিকে জোয়ারিয়ার এই জামাই মেলা দেখতে আসেন গোপালগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এস এম জিলানী। তিনি মেলা কমিটির লোকজনের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী এই মেলা ধরে রাখতে এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সম্পর্কিত

গোপালগঞ্জে টিসিবির পণ্য কিনতে মানুষের ভিড়

গোপালগঞ্জে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ স্কুলছাত্র নিহত

কোটালীপাড়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলি, আতঙ্ক

গোপালগঞ্জে দুই পক্ষে সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১১

টুঙ্গিপাড়ায় বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে জখম

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জ-৩-এ বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এস এম জিলানী বেসরকারিভাবে বিজয়ী

গোপালগঞ্জ-৩ আসনে ৭ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

গোপালগঞ্জ-২ আসনে প্রাপ্ত ২৫ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে টেলিফোন

গোপালগঞ্জ-১ আসনে প্রাপ্ত ৬ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে দাঁড়িপাল্লা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা