গোপালগঞ্জ-৩ আসনে ৭ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

গোপালগঞ্জ-৩ আসনে মোট ১০৮টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৭টির ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী এস এম জিলানী ৪,০১৩ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।
তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব, যিনি ফুটবল প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, পেয়েছেন ১,৭১৮ ভোট। ১১ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী আব্দুল আজিজ মাক্কী (রিক্সা) পেয়েছেন ১,৩৫৯ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক (ঘোড়া) পেয়েছেন ১,০০০ ভোট।
প্রাপ্ত কেন্দ্রগুলোর ফলাফলে এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বর্তমানে শীর্ষে অবস্থান করছেন।