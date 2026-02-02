হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বাস-প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

দুমড়েমুচড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে যাত্রীবাহী বাস ও একটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাইভেট কারের চালক মহিউদ্দিন মণ্ডল নিহত হয়েছেন।

আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার পোনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মহিউদ্দিন মণ্ডলের বাড়ি ঢাকার সাভার এলাকায়।

কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. মাসুদ খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঢাকাগামী সোহাগ পরিবহনের একটি বাসের (ঢাকা মেট্রো-ব ১৫-২৪৭৮) সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কারের (ঢাকা মেট্রো-গ ২৭-০২৪৮) মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেট কারটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক মহিউদ্দিন মণ্ডল মারা যান।

খবর পেয়ে ভাটিয়াপাড়া ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের সহায়তায় মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

