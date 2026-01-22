হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে গণসংযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে গণসংযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিরাপত্তার হুমকি পেয়ে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে গণসংযোগে নেমেছেন গাজীপুর-৩ আসনে (শ্রীপুর ও সদর উপজেলার আংশিক) স্বতন্ত্র প্রার্থী ইজাদুর রহমান মিলন (ঘোড়া প্রতীক)। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই আসনের শ্রীপুর পৌর এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি।

গণসংযোগ শেষে সাংবাদিকদের বিষয়টি জানিয়ে ইজাদুর রহমান মিলন বলেন, ‘ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনে আমাকে কয়েকটি হুমকি দেওয়া হয়েছে। হুমকি পেয়ে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে সকল প্রস্তুতি নিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছি। নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই করতে হবে।’

ইজাদুর রহমান মিলন আরও বলেন, ‘আমি ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে ভালো সাড়া পেয়েছি।’

এর আগে ৭ জানুয়ারি জনসমক্ষে নিজের নিরাপত্তাঝুঁকির কথা বলে পাঞ্জাবির বোতাম খুলে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট দেখিয়েছেন গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী।

উল্লেখ্য, স্বতন্ত্র প্রার্থী ইজাদুর রহমান মিলন গাজীপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও গাজীপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। ২০২৪ সালে বিএনপি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

সম্পর্কিত

শ্রীপুরে বাস দুর্ঘটনায় মেডিকেল শিক্ষার্থীসহ আহত ২

টাকা না পেয়ে টঙ্গী সম্মিলিত ব্যাংক গ্রাহকদের বিক্ষোভ, কর্মকর্তা অবরুদ্ধ ‎

কর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে হোটেল ব্যবসায়ী নিহত, অভিযুক্ত এক পরিবারের ৩ জন আটক

কালীগঞ্জে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন স্কুলশিক্ষক

শ্রীপুরে পুকুর থেকে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার, ঘটনাস্থলে আসছে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট

শ্রীপুরে পুলিশের ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাই: দুই ডজন মামলার আসামি জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার

গাজীপুরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মশালা শুরু

গণভোটে নির্ধারিত হবে আগামীর বাংলাদেশ: জিসিসি প্রশাসক

পৌষ সংক্রান্তিতে কালীগঞ্জে আড়াই শ বছরের ঐতিহ্যবাহী ‘জামাই মেলা’

‎টঙ্গীতে দুটি পোশাক কারখানার শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা