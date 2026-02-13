গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপির ডা. রফিকুল ইসলাম নির্বাচিত

গাজীপুর-৩ (শ্রীপুর ও গাজীপুর সদর উপজেলার একাংশ) আসনে বেসরকারি ফলাফলে নির্বাচিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহস্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৫৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ এহসানুল হক রিকশা প্রতীকে পেয়েছেন ৯৯ হাজার ৩৫৪ ভোট।
আসনটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. ইজাদুর রহমান চৌধুরী ঘোড়া প্রতীকে পেয়েছেন ২ হাজার ৮৪০ ভোট।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও ও গাজীপুর-৩ আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সজীব আহমেদ বলেন, আসনটিতে ১৮০টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব কেন্দ্রের ফলাফলে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।