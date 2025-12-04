হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

কাশিমপুর কারাগার থেকে ২৫ বছর পর মুক্তি পেলেন পাকিস্তানি রইস খান

গাজীপুর প্রতিনিধি

ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে দীর্ঘ ২৫ বছর পর মুক্তি পেয়েছেন পাকিস্তানি নাগরিক রইস খান। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কারাগার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পান তিনি। এরপর বেলা দেড়টার দিকে লাল রঙের একটি গাড়িতে করে কারাগারের মূল ফটক দিয়ে বের হয়ে যান।

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এর সিনিয়র জেল সুপার মো. আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

রইস খান পাকিস্তানের করাচি জেলার গুলজার হিজরি থানার বাসিন্দা এবং দিন মোহাম্মদের ছেলে। তিনি রমনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন।

কারাগার সূত্রে জানা গেছে, রইস খান ১৯৯৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে কারাভোগ করছিলেন। পরে ২০০৫ সালের ৭ জুলাই তাঁর সাজা নির্ধারিত হয়। চলতি বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর দণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ‘মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী’ হিসেবে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এ অবস্থান করছিলেন।

সিনিয়র জেল সুপার মো. আল মামুন জানান, মুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আজ বিশেষ শাখার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রইস খানকে দূতাবাসের প্রতিনিধিদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

শ্রীপুরে মধ্যরাতে বসতবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে ৯টি কক্ষ পুড়ে ছাই

কালিয়াকৈরে দুই দিনে পোশাক কারখানার তিন শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুরের শ্রীপুর: দখলের কবলে সুতিয়া মোহনা-চরে প্রাচীর

তুরাগতীরে মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো জোড় ইজতেমা

কালিয়াকৈরে অগ্নিকাণ্ডে ৮০ কক্ষ পুড়ে ছাই

পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে শ্রমিককে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

‎টঙ্গীতে ‌আতঙ্কে ফের অর্ধশতাধিক পোশাককর্মী অসুস্থ

শ্রীপুরে টিকিট কেটে কমলাবাগান দেখতে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়

শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় কিশোর নিহত

টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা