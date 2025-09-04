হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

কাপাসিয়ায় বিএনপির শোভাযাত্রায় হিটস্ট্রোকে এক কর্মীর মৃত্যু

কাপাসিয়া (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রায় অংশ নিতে গিয়ে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত ওই কর্মীর নাম আব্দুল মজিদ (৬০)। তিনি বারিষাব ইউনিয়ন বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মী এবং ডাওরা বানারহাওলা গ্রামের মৃত আয়েছ আলীর ছেলে। এ ঘটনায় আরও দুজন নেতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন।

উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আজিজুর রহমান পেরা জানান, বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার সকালে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক হাজার নেতাকর্মী ফকির মজনু শাহ্ সেতুর পশ্চিম প্রান্তে সমবেত হন। পরে গাজীপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শাহ রিয়াজুল হান্নানের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। এ সময় প্রচণ্ড গরমে হিটস্ট্রোকে বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এর মধ্যে বারিষাব ইউনিয়ন বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুল মজিদ হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে রাতেই মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। এ ছাড়া উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিব শিবলু আলম সোহেল এবং শ্রমিক দলের নেতা আনোয়ার হোসেন গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আব্দুল মজিদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন গাজীপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শাহ রিয়াজুল হান্নান।

