গাজীপুরে অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের ঘোষিত তিন দফার প্রতিবাদে গাজীপুরের পৃথক স্থানে রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা ও পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে গাজীপুর মহানগরীর মেট্রো থানার পাশে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল রুট এবং মহানগরীর তিতাস গ্যাস মাঝির খোলা এলাকায় ঢাকা-রাজশাহী রেল রুট অবরোধ করা হয়। ফলে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া এবং ঢাকাগামী অন্তত চারটি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকা পড়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছে যাত্রীরা।
জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান বলেন, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী শিক্ষার্থীরা ঢাকা-উত্তরবঙ্গ রেলরুটে অবস্থান নেওয়ায় দুটি রেল রুটে সব ধরনের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে রাত ৭টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
এ সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তারা বলেন, দেশের ৪০ লক্ষাধিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও প্রায় চার লাখ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিএসসি প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা যে তিন দফা দাবি উত্থাপন করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। এই দাবি জাতীয় কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষার্থী ও চাকরিজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়াবে।
এ সময় ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সাত দফা দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি বুধবার সকাল ১০টা থেকে গাজীপুরে মহাসড়ক ও রেলপথ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা করেন। এ সময় তাঁরা সাত দফা দাবি তুলে ধরেন।