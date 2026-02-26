টিএসসিতে লাঠি হাতে তেড়ে আসা সেই তরুণ গাজীপুরের হত্যা মামলার প্রধান আসামি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি এলাকায় এক নারীর দিকে লাঠি হাতে তেড়ে আসা যে তরুণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, তিনি গাজীপুরের একটি হত্যা মামলার প্রধান আসামি বলে শনাক্ত করেছেন হত্যা মামলার বাদী।
অভিযুক্ত ওই তরুণের নাম আহমেদ রাকিব (মো. রাকিব)। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। মো. রাকিব গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর বাজার এলাকার আব্দুর রহিমের ছেলে। তিনি গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানায় করা একটি হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি।
সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রাকিব টিএসসি এলাকায় এক নারীর দিকে লাঠি হাতে তেড়ে যাচ্ছেন। ভিডিওতে ভুক্তভোগী ওই নারীকে কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করতে দেখা যায় যে, পুরান ঢাকায় সেহরি খেয়ে টিএসসিতে ঘুরতে এসে তাঁরা হেনস্তার শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইতিমধ্যে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।
গাজীপুরের হত্যা মামলার বাদীর সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৭টার দিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সফিপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায় সাব্বির হোসেন (২০) নামের এক তরুণকে কুপিয়ে ও ১০ তলা ভবনের ছাদ থেকে ফেলে হত্যা করা হয়। সাব্বির হোসেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার আন্ধারমানিক গ্রামের মৃত মোশারফ উদ্দীনের ছেলে।
অভিযোগ রয়েছে, রাকিব ও তাঁর যমজ ভাই সাকিব সহযোগীদের নিয়ে ওই তরুণকে কুপিয়ে ও ছাদ থেকে ফেলে হত্যা করেছেন। রাকিব ও সাকিব কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর পশ্চিমপাড়া এলাকার আব্দুর রহিমের ছেলে। তাঁদের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, অপরজন অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াকৈর থানাধীন সফিপুর জেনারেল হাসপাতাল রোডে ইউনিক টাওয়ারের ৯সি ফ্ল্যাটে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকেন রাকিব ও সাকিব। তাঁরা তাঁদের পার্শ্ববর্তী এলাকার বন্ধু সাব্বিরকে নিয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য ওই ভবনের ১০ তলায় যান। সেখানে দীর্ঘ সময় থাকার পর রাত সাড়ে ৭টার দিকে রাকিব ও সাকিব অজ্ঞাত কারণে সাব্বিরকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে জখম করে ছাদ থেকে ফেলে দেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় সাব্বিরকে উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মামলার এজাহার অনুযায়ী, ঘটনার দিন রাকিব ও সাকিব তাঁদের বন্ধু সাব্বিরকে নিয়ে নিজস্ব ভবনের ছাদে ওঠেন। পরে সেখানে সাব্বিরকে কুপিয়ে নিচে ফেলে দেন। ওই ঘটনায় নিহত সাব্বিরের বড় ভাই মো. মহিউদ্দিন আবির বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় হত্যা মামলা করেন।
মামলার বাদী মহিউদ্দিন আবির অভিযোগ করেন, মামলার পর বিষয়টি গাজীপুর ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তরিত হয়। ডিবি পুলিশ পাঁচ-ছয় মাস আগে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) জমা দিলেও অজ্ঞাত কারণে আসামিদের বিরুদ্ধে এখনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়নি। তিনি বলেন, আসামিদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক মিছিলে প্রকাশ্যে দেখা গেলেও পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করছে না।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন জানান, কালিয়াকৈর থানায় মামলাটি করা হলেও পরে তদন্তের দায়িত্ব পায় জেলা ডিবি পুলিশ। ডিবি পুলিশ তদন্ত করায় আসামি গ্রেপ্তারের দায়িত্বও তাদের।
এ বিষয়ে গাজীপুর ডিবি পুলিশের ওসি মো. হাসমত উল্লাহ বলেন, ‘ডিবি পুলিশ মামলাটি তদন্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে। পরে আদালত থেকে আসামিদের বিরুদ্ধে কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে কি না বা আসামিরা জামিন নিয়েছে কি না, আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানি না।’
ওসি হাসমত উল্লাহ আরও বলেন, ‘আগামী রোববার আমরা আদালতে খোঁজ নেব। যদি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশের সহায়তায় আসামি গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’