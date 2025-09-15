হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

রেললাইনে পোশাকশ্রমিকের লাশ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে রেললাইনের ওপর থেকে নিলয় দাস (৩৭) নামের এক পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার সোনাখালী এলাকায় জয়দেবপুর-রাজশাহী রেললাইনের ওপর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত নিলয় দাস ঢাকার ধামরাই উপজেলার যাদবপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এলাকাবাসী ও রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে সোনাখালী এলাকায় রেললাইনের ওপর এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তাঁরা দ্রুত রেলওয়ে পুলিশ ও হাইটেক সিটি রেলস্টেশনে খবর দেন। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে এবং নিহতের পরিচয় শনাক্ত করে। পরে তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো হয়।

জয়দেবপুর জংশন রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (এসআই) নাদির উজ জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

