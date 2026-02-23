হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র কিরণ ও তাঁর পরিবারের ৪১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান (কিরণ) । ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান (কিরণ), তাঁর পরিবার ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ৪১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।

দুদকের উপপরিচালক আলমগীর হোসেন এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন। আবেদন অনুযায়ী ৪১টি ব্যাংক হিসাবে ৩৭ লাখ ২৫ হাজার ৯৩৪ টাকা রয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে, আসাদুজ্জামান কিরণ, তাঁর পরিবার ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ অর্থ থাকার বিষয়টি অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক।

আবেদনে আরও বলা হয়, অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে হিসাবগুলোয় টাকা জমা রেখেছেন। যে কোনো সময় অর্থ তুলে নিয়ে বিদেশে পাচার বা গোপন করার সম্ভাবনা রয়েছে। সে জন্য তাঁদের ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

সম্পর্কিত

টঙ্গী হোটেলকক্ষ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

কালিয়াকৈরে যাত্রীবেশে বাসে ডাকাতির চেষ্টা, আটক ৬

৫৩ বছরের ইতিহাস ভেঙে জামায়াতের জয়

মান্নানপুত্র মঞ্জুরুলকে মন্ত্রিসভায় দেখতে চায় গাজীপুরবাসী

কালিয়াকৈরে অজ্ঞাত ব্যক্তির কাটা হাত উদ্ধার

টঙ্গীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে কুপিয়ে জখম

শ্রীপুরে বাগান থেকে নবজাতকের খণ্ডিত মাথা উদ্ধার

গাজীপুরের ৪টিতে বিএনপি, একটিতে জামায়াত বিজয়ী

গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপির ডা. রফিকুল ইসলাম নির্বাচিত

গাজীপুরে ২ আসনে বিএনপি ও একটিতে জামায়াত এগিয়ে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা