গাজীপুর-২ আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সালাউদ্দিনের মনোনয়ন বাতিল

গাজীপুর প্রতিনিধি

সালাউদ্দিন সরকার। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-২ (সদর-টঙ্গী) আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি সালাউদ্দিন সরকারের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বৈধ ঘোষিত হয়েছেন সাবেক মেয়র ও প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মান্নানের ছেলে এম মনজুরুল করিম রনি। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) মনোনয়ন বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আলম হোসেন এ ঘোষণা দেন।

এই আসনে মোট ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। বাছাইকালে তাঁদের মধ্যে ৮ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, গাজীপুর (সদর-টঙ্গী) আসনে যে ৮ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে তাঁরা হলেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সালাউদ্দিন সরকার, গণফ্রন্টের আতিকুল ইসলাম, স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতু বড়ুয়া, জাতীয় পার্টির ইসরাফিল মিয়া, খেলাফত মজলিসের খন্দকার রুহুল আমিন, গণঅধিকার পরিষদের মাহফুজুর রহমান খান, জনতার দলের মো. শরিফুল ইসলাম ও স্বতন্ত্র প্রার্থী তাপসী তন্ময় চৌধুরী।

বাছাইকালে যাঁদের মনোনয়নপত্র বৈধ পাওয়া যায় তাঁরা হলেন বিএনপির এম মনজুরুল করিম রনি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ হোসেন আলী, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আলী নাছের খান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হানিফ সরকার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মো. জিয়াউল কবির, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্ক্সবাদী) মাসুদ রেজা, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের সরকার তাসলিমা আফরোজ, জাতীয় পার্টির মো. মাহবুব আলম, এবি পার্টির আব্বাস ইসলাম খান ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) মো. আব্দুল কাইয়ুম।

সূত্রে আরও জানা যায়, গাজীপুর-২ সংসদীয় আসনটি গাজীপুর মহানগরীর ১৯ থেকে ৩৯ নম্বর এবং ৪৩ থেকে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা নিয়ে গঠিত। মোট ৩৬টি ওয়ার্ডের পাশাপাশি এই আসনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গাজীপুর সদর উপজেলার রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা।

এই আসনে মোট ভোটার ৮ লাখ ৪ হাজার ৩৩৩ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ লাখ ৪০১, নারী ভোটার ৪ লাখ ৯১৯ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ১৩ জন।

গাজীপুর-২ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ২৭২টি। ভোটকক্ষের সংখ্যা ১ হাজার ৪৮৯টি, যার মধ্যে ১ হাজার ৩৯৯টি স্থায়ী এবং ৯০টি অস্থায়ী ভোটকক্ষ।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচন কমিশন জনসংখ্যার ভিত্তিতে গাজীপুরে একটি সংসদীয় আসন বাড়িয়ে টঙ্গী-পুবাইলের কিছু অংশ নিয়ে নতুন গাজীপুর-৬ একটি সংসদীয় আসন ঘোষণা করেছিল। এ ঘোষণার পর টঙ্গী এলাকার বিএনপির নেতারা নতুন গাজীপুর-৬ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন লাভের আশায় গণসংযোগ শুরু করেন। তার মধ্যে সাবেক এমপি হাসান উদ্দিন সরকার পরিবার থেকে তাঁর ভাই-ভাতিজাসহ একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন চেয়ে প্রচার চালান। বিএনপি সারা দেশে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণাকালে গাজীপুর-২ আসনে সাবেক মেয়র ও প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মান্নানের ছেলে এম মনজুরুল করিম রনিকে মনোনয়ন দেয়। কিন্তু তখন গাজীপুর-৬ আসনে কোনো দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি। অন্যদিকে, গাজীপুর-৬ আসন বাতিল চেয়ে উচ্চ আদালতে মামলা করা হলে আদালত নতুন ঘোষিত গাজীপুর-৬ আসনটি বাতিল ঘোষণা করেন।

এ অবস্থায় নির্বাচন কমিশন গাজীপুর-৬ আসনের এলাকাটি গাজীপুর-২ আসনের সঙ্গে যুক্ত করে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। তারপর থেকে গাজীপুর-৬ আসনের জন্য মনোনয়নপ্রত্যাশীরা বিশেষত হাসান উদ্দিন সরকারের ভাই-ভাতিজারা মনোনয়ন দাবিতে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেন। সর্বশেষ এ পরিবারের সালাহউদ্দিন সরকার দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন সংগ্রহ করে জমা দেন, যা আজ বাছাইকালে বাতিল করা হলো।

