হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

অফিস ভাঙচুরের মামলায় ‘এমপি ঘনিষ্ঠ’ সাংবাদিক গ্রেপ্তার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে হওয়া মামলায় সাংবাদিক শাহ আলম সরকার সাজুকে (৫৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় পৌর শহরের রাজমতি সুপার মার্কেটের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আজ শনিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম।

গ্রেপ্তার হওয়া শাহ আলম সরকার সাজু গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের চক রহিমাপুর গ্রামের মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে। তিনি স্থানীয়ভাবে পরিচিত সাংবাদিক এবং গোবিন্দগঞ্জ রিপোর্টার্স ফোরামের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক ভোরের কাগজের গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

ওসি বুলবুল ইসলাম জানান, ২০১৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও দলীয় নেতা-কর্মীদের হত্যাচেষ্টার ঘটনায় গত ১৯ এপ্রিল বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি শাহ আলম সাজু। তিনি সাবেক আওয়ামী লীগ এমপি আবুল কালাম আজাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

ওসি বলেন, ‘সন্দেহ করা হচ্ছে, সাজু সাংবাদিকতার আড়ালে পলাতক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের তথ্য সরবরাহ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কখনো আত্মগোপনে, কখনো এলাকায় অবস্থান করলেও পুলিশের নজর এড়িয়ে চলছিলেন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

সম্পর্কিত

গাইবান্ধায় ট্রলি-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত

গাইবান্ধায় পাট চাষ: লোকসানে চাষি, লাভে ফড়িয়া

‘আপত্তিকর’ অবস্থায় প্রবাসীর বাড়িতে কনস্টেবল, স্থানীয়দের চাপে বিয়ে

বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবা-ছেলের মৃত্যু

এসপি-ওসির বিরুদ্ধে এসআইয়ের স্ত্রীর মামলা

বিয়ের দাবিতে ভাতিজার বাড়িতে চাচি

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ: টেন্ডার বক্স ভাঙচুর, কার্যক্রম স্থগিত

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

পলাশবাড়ীতে প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যু: ক্লিনিক সিলগালা, তদন্ত কমিটি গঠন

থালা হাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের ভুখা মিছিল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা