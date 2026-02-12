হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধা-১ আসনে ৯৮ কেন্দ্রে এগিয়ে জামায়াত

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 

জামায়াতের প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ৯৮ ভোটকেন্দ্রের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ১ লাখ ১৪ হাজার ৫৯৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন জামায়াতের প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলী পেয়েছেন ২৮ হাজার ৭৭১ ভোট।

আজ বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ২০ মিনিটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ইফতার জাহান তুলি।

এর আগে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে একযোগে উপজেলার সব কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু করা হয়। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা