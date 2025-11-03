হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় গরুচোর সন্দেহে নিহত তিনজনের পরিচয় মিলেছে

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় গরুচোর সন্দেহে স্থানীয়দের পিটুনিতে নিহত তিনজনের পরিচয় মিলেছে। নিহত ব্যক্তিদের বাড়ি বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায়। আজ সোমবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম। তিনি জানান, ময়নাতদন্ত শেষে লাশগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার দামগাছা বুড়িগঞ্জ এলাকার আলেব্বর আলীর ছেলে কাউসার (৫০), উত্তরপাড়া সিহালী গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে বুলবুল (৩৮) এবং দুপচাঁচিয়া উপজেলার সাহাপাড়া হেরুঞ্জ গ্রামের আব্দুল হাকিমের ছেলে শাহীনুর (৩১)।

গতকাল রোববার ভোররাতে উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ (মাজার এলাকা) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ৮-১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ চক্র গরু চুরির সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে ধাওয়া খেয়ে চক্রের অন্য সহযোগীরা পিকআপসহ পালিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত আড়াইটার দিকে ওই গ্রামের কৃষক আব্দুস ছালামের গোয়ালঘর থেকে সংঘবদ্ধ একটি চক্র তিনটি গরু চুরি করে পিকআপ ভ্যানে তুলতে গেলে বাড়ির লোকজন টের পান। এ সময় চিৎকার দিলে স্থানীয়রা ধাওয়া দেন। পালানোর সময় চোর চক্রের তিন সদস্য একটি পুকুরে লাফিয়ে পড়েন।

পরে স্থানীয়রা তাঁদের ধরে বেধড়ক মারধর করেন। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় আরেকজনকে পুলিশ উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনিও মারা যান। অপরদিকে, এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ২৫০-৩০০ জনকে আসামি করে গোবিন্দগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেছেন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিদর্শক (এসআই) মো. তফিজ উদ্দীন।

সম্পর্কিত

গাইবান্ধায় গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ৩

গরুচোর অভিযোগে পিটুনির পর বেঁধে রাখা হয় পুকুরে, ১ জন নিহত

সুন্দরগঞ্জে আট দিনব্যাপী হাডুডু খেলা: চ্যাম্পিয়ন ‘সিংহ’ দল

গাইবান্ধায় স্বামীর ছুরিকাঘাতে আহত স্ত্রীর মৃত্যু

নিষিদ্ধ গাছ বিক্রি টেন্ডার ছাড়াই

অফিস ভাঙচুরের মামলায় ‘এমপি ঘনিষ্ঠ’ সাংবাদিক গ্রেপ্তার

গাইবান্ধায় ট্রলি-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত

গাইবান্ধায় পাট চাষ: লোকসানে চাষি, লাভে ফড়িয়া

‘আপত্তিকর’ অবস্থায় প্রবাসীর বাড়িতে কনস্টেবল, স্থানীয়দের চাপে বিয়ে

বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবা-ছেলের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা