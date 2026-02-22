হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় সেপটিক ট্যাংক থেকে স্কুলছাত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের চৌধুরীপাড়া এলাকায় আজ রোববার দুপুরে সেপটিক ট্যাংক থেকে স্কুলছাত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে নুরমা খাতুন (১৭) নামের এক স্কুলছাত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার তালুককানুপুর ইউনিয়নের চৌধুরীপাড়া এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

নুরমা খাতুন ওই এলাকার কৃষক নজরুল ইসলামের মেয়ে। সে স্থানীয় তালতলা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নুরমা খাতুন আজ সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল। পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে সেপটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে গলাকাটা লাশ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের সহায়তায় পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, হত্যার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ: এক বছরেও চালু হয়নি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট

গাইবান্ধায় গণপিটুনিতে নিহত ২ জনের পরিচয় মিলেছে

গাইবান্ধায় ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ২

গাইবান্ধায় নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, মিলল চিরকুট

গাইবান্ধায় যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে জখম

গাইবান্ধা কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু

গাইবান্ধায় কুড়ালের কোপে যুবক নিহত

গাইবান্ধায় ৫ আসনেই ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়

সুন্দরগঞ্জে জামানত হারালেন ৫ প্রার্থী

গাইবান্ধা-১ আসনে লাখো ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী জামায়াতের মাজেদুর রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা