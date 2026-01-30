হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

মিলন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার ফুলছড়িতে যৌথ অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ এক বিএনপি নেতাকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ফুলছড়ি উপজেলার বালাশীঘাট এলাকার রসুলপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির নাম মিলন মিয়া (৪৪)। তিনি কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি এবং উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ রসুলপুর গ্রামের মেছের উদ্দিন সরকারের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা মিলন মিয়ার নিজ বসতবাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় তাঁকে আটক করা হয় এবং তাঁর হেফাজত থেকে চারটি রামদা, একটি চায়নিজ কুড়াল ও একটি বড় ছুরি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো জব্দ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সহিংসতা, ভয়ভীতি ও নাশকতা ঠেকাতে এ ধরনের অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

ফুলছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হুদা বলেন, যৌথ অভিযানে উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো ইতিমধ্যে জব্দ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হবে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

