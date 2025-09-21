গোবিন্দগঞ্জে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যা, স্বামী গ্রেপ্তার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগে ফরিদ উদ্দীন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের কাটাবাড়ী গ্রামের বাগদা বাজার টাওয়ার এলাকায় শিউলি বেগম (৩৫) নামের নারীকে হত্যা করা হয়।
নিহত শিউলী বেগম ওই এলাকার ফরিদ উদ্দীনের দ্বিতীয় স্ত্রী। তিনি একই ইউনিয়নের বোগদহ সদর কলোনি এলাকার শরীফ মিয়া ড্রাইভারের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে ফরিদ শিউলীকে মারধর করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা-পাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে লাশ বাড়ির পাশে কলাবাগানে ফেলে রেখে পালিয়ে যান ফরিদ। খবর পেয়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন গাইবান্ধার সহকারী পুলিশ সুপার (সি-সার্কেল) রশিদুল বারী। পরে নিহতের বাবা শরীফ মিয়া বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। এরপর রাতেই ওই গ্রাম থেকে অভিযুক্ত ফরিদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
নিহত শিউলীর বাবা শরীফ মিয়া ও স্বজনদের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই মেয়েকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন ফরিদ। তাঁরা ফরিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি বুলবুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ফরিদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।