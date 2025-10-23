বিয়ের দাবিতে ভাতিজার বাড়িতে চাচি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বিয়ের দাবিতে ছয় দিন ধরে ভাতিজার (২০) বাড়িতে অবস্থান করছেন এক চাচি (২৫)। উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।
জানা গেছে, ওই ভাতিজা বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। তিনি ওই নারীর সাবেক স্বামীর চাচাতো ভাইয়ের ছেলে।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, ওই ভাতিজার বাড়ির উঠানে এলাকাবাসীর ভিড়। গণমাধ্যমকর্মীদের দেখে ভাতিজার পরিবারের লোকজন বাড়ির গেট বন্ধ করে দেন। তবে তাঁরা জানান, ওই চাচি এখনো বাড়ির ভেতরে আছেন।
ছাপরহাটি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মো. আনছার আলী বলেন, ‘মেয়েটি জানিয়েছে, ওই ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক দুই-তিন বছর ধরে। গত শনিবার থেকে বাড়িতে অবস্থান করছেন, কিন্তু ভাতিজা পালিয়ে গেছেন। ঘটনার তিন দিনের মাথায় মেয়েটির স্বামী তাঁকে তালাক দিয়েছেন।’
ছাপরহাটি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কনক কুমার গোস্বামী বলেন, ‘বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে জানলাম। কেউ আমাকে বলেননি।’
সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘বিষয়টি জানা নেই। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’