হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

বিয়ের দাবিতে ভাতিজার বাড়িতে চাচি

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি

বিয়ের দাবিতে ভাতিজার বাড়িতে চাচির অবস্থান। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বিয়ের দাবিতে ছয় দিন ধরে ভাতিজার (২০) বাড়িতে অবস্থান করছেন এক চাচি (২৫)। উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, ওই ভাতিজা বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। তিনি ওই নারীর সাবেক স্বামীর চাচাতো ভাইয়ের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, ওই ভাতিজার বাড়ির উঠানে এলাকাবাসীর ভিড়। গণমাধ্যমকর্মীদের দেখে ভাতিজার পরিবারের লোকজন বাড়ির গেট বন্ধ করে দেন। তবে তাঁরা জানান, ওই চাচি এখনো বাড়ির ভেতরে আছেন।

ছাপরহাটি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মো. আনছার আলী বলেন, ‘মেয়েটি জানিয়েছে, ওই ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক দুই-তিন বছর ধরে। গত শনিবার থেকে বাড়িতে অবস্থান করছেন, কিন্তু ভাতিজা পালিয়ে গেছেন। ঘটনার তিন দিনের মাথায় মেয়েটির স্বামী তাঁকে তালাক দিয়েছেন।’

ছাপরহাটি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কনক কুমার গোস্বামী বলেন, ‘বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে জানলাম। কেউ আমাকে বলেননি।’

সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘বিষয়টি জানা নেই। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

এসপি-ওসির বিরুদ্ধে এসআইয়ের স্ত্রীর মামলা

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ: টেন্ডার বক্স ভাঙচুর, কার্যক্রম স্থগিত

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

পলাশবাড়ীতে প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যু: ক্লিনিক সিলগালা, তদন্ত কমিটি গঠন

থালা হাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের ভুখা মিছিল

পলাশবাড়ীতে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতি-নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ, ক্লিনিকে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা

ভাসানী সেতু: ১৮ ইঞ্চি করে ফাঁকা রেলিং, আতঙ্কে পথচারীরা

জামিনে এসে হুমকির অভিযোগ নির্যাতন মামলার আসামির বিরুদ্ধে

সুন্দরগঞ্জে অ্যানথ্রাক্স: উপসর্গ গোপনে বাড়ছে ঝুঁকি

গাইবান্ধায় বস্তা-মাচায় সবজি চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা