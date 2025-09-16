ভাঙ্গায় দুই ঘণ্টা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয়রা। এ দিন সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত অবরোধ করেন তাঁরা।
সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়কের হামিরদি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় দেখা যায়, বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছের গুড়ি ফেলে অবরোধ করে রাখা হয়েছে। পরে নিজেদের সমঝোতায় সাড়ে ৯টার দিকে তুলে নেন তাঁরা।
এ সময় স্থানীয়রা নতুন করে পাঁচ দফা দাবি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান। দুই ইউনিয়নের পুনর্বহালের দাবিসহ দাবিগুলো তুলে ধরে স্থানীয় বাসিন্দা ইব্রাহিম খান বলেন, আলগী চেয়ারম্যানকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে, দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, রাতের বেলায় প্রশাসন দিয়ে হয়রানি করা যাবে না এবং নতুন করে মামলা দেওয়া যাবে না। এসব শর্ত না মানলে আন্দোলন চলবেই। এছাড়া বেলা ১১টা থেকে সকলে একযোগে কর্মসূচিতে যাবেন বলেও উল্লেখ করেন।
এ দিকে ভাঙ্গায় সহিংসতার ঘটনায় প্রকৃত হামলাকারীদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক। তিনি বলেছেন, ‘ফ্যাসিস্টদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে।’ সোমবার রাত ১২টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন তিনি। এ ঘটনায় পুলিশের পাঁচজন সদস্য আহত হয়েছেন বলে তিনি নিশ্চিত করেন।
এর আগে রাত ৯টার দিকে ভাঙ্গায় পৌঁছান তিনি। পরে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি দপ্তরগুলো পরিদর্শন করেন এবং প্রশাসনোর সাথে জরুরি বৈঠক করেন। এ সময় ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি সিদ্দিকুর রহমান, ফরিদপুর জেলা প্রশাসক মো. কামরুল হাসান মোল্লা, জেলা পুলিশ সুপার এম এ জলিল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভাঙ্গা সার্কেল) আসিফ ইকবাল, ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন ডিআইজি। তিনি বলেন, ‘শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিসি-এসপির সাথে কথা বলেছি, শান্তি শৃঙ্খলায় রক্ষায় যা যা করার দরকার সব ব্যবস্থা নেয়া হবে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় আমরা সচেষ্ট রয়েছি। ভাঙ্গা থানায় যে সমস্ত ক্ষতি হয়েছে, আমি জেলা পুলিশকে দায়িত্ব দিয়েছি এবং উপজেলা পরিষদের যে ক্ষতি হয়েছে। সেই গুলো ডিসি মহোদয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’
এছাড়া প্রকৃত হামলাকারীদের বিচারের আওতায় আনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘যারা ফ্যাসিস্ট তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনব। তাঁদের গ্রেপ্তার করতে আমি আমার কতৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি।’
মানুষের আবেগ ও অনুভূতি তুলে ধরে একটি রিপোর্ট ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছে বলে জেলা প্রশাসক মো. কামরুল হাসান মোল্যা পরিদর্শন শেষে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচন কমিশনের সাথে কথা বলেছি। মানুষের আবেগ ও অনুভূতি তুলে ধরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছি। রিপোর্টটি তারা বিবেচনা করবেন। পাশাপাশি যেহেতু ২টি ইউনিয়ন কেটে নেওয়ার বিষয় হাইকোটে একটা রিট হয়েছে। সম্ভবত আগামী ২১ তারিখে শুনানির জন্য আছে। তখন জানা যাবে আসলে বিষয়টি কোন দিকে যাচ্ছে।’ এ সময় তিনি সকলকে অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে ফিরে আসার অনুরোধ জানান।