হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ফরিদপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে নিক্সন চৌধুরীর প্রভাব বিস্তার, বিএনপি প্রার্থীর অভিযোগ

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরের সদরপুরে বিএনপি প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আত্মগোপনে থেকে সাবেক এমপি মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফরিদপুর-৪ আসনে এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে প্রভাব বিস্তারসহ নাশকতা সৃষ্টি চেষ্টার অভিযোগ করেছেন বিএনপি প্রার্থী শহিদুল ইসলাম বাবুল।

আজ শুক্রবার সদরপুর উপজেলার নিজ বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে শহিদুল ইসলাম বাবুল বলেন, ‘এই আসনে নির্বাচনটা করছেন আওয়ামী লীগের মূল প্রতিনিধি নিক্সন চৌধুরী এবং তাঁর ছায়া হিসেবে রয়েছেন ফুটবল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মুজাহিদ বেগ। তিনি দিনরাত ফোনে ও ভিডিও বার্তায় আমার সমর্থকদের হুমকি দিচ্ছেন।’

এ ছাড়া নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সে গ্রুপ মিটিংও করছেন। নিক্সন চৌধুরী নির্বাচনকে ম্যানুপুলেট করার জন্য বিশেষ পরিস্থিতিও তৈরি করছে। এত দিন ঠান্ডা পরিবেশ ছিল। যখন ভিডিও বার্তায় পাঠাচ্ছে তখন থেকে নির্বাচনী পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

বিএনপির এই প্রার্থী বলেন, ‘আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, মুজাহিদ বেগ এবং তাঁর সমর্থকেরা প্রকাশ্যে নিক্সন চৌধুরীর সহযোগিতায় লুটের কালোটাকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে গাড়ির বহর নিয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করছেন। নিক্সন চৌধুরীর সহযোগী নজরুল, বাসার, লিয়নসহ কয়েকজনের সহযোগিতায় এই অপকর্মগুলো করছে।’

সংবাদ সম্মেলনে মুজাহিদ বেগের বিরুদ্ধে মিথ্যা হামলার অভিযোগ, প্রোপাগান্ডা এবং তাঁর ভাই মহসিন বেগের বিরুদ্ধে বিএনপির সমর্থকদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার অভিযোগও করেন তিনি। এ ছাড়া নারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা দিয়ে ভোট চাওয়া হচ্ছে বলে জানান ধানের শীষের এই প্রার্থী।

এদিকে অভিযোগের বিষয়ে জানতে স্বতন্ত্র প্রার্থী এ এ এম মুজাহিদ বেগের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

