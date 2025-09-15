হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ভাঙ্গায় পূর্বঘোষিত অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসনের জোড় তৎপরতার মধ্যেই হঠাৎ সড়কে নেমে পড়েছেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে ভাঙ্গার পরিস্থিতি উত্তাল। পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলছে। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা ভাঙ্গা গোলচত্বর দখলে নিয়েছে। ভাঙ্গা ঈদগাহ মসজিদের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পূর্বঘোষিত অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসনের জোড় তৎপরতার মধ্যেই হঠাৎ করে সড়কে নেমে পড়েছেন স্থানীয়রা। দুটি মহাসড়কে অন্ততপক্ষে ছয়টি এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। বন্ধ হয়ে পড়েছে সব রুটের যান চলাচল, আটকে পড়েছে অসংখ্য যানবাহন। মুখোমুখি অবস্থান নিতে দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও অবরোধকারীদের।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে হঠাৎ করেই সড়কে নেমে পড়ে স্থানীয়রা৷ তবে এর আগে সকাল থেকেই সকল রুটে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। বিভিন্ন এলাকায় দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও নিবৃত্ত করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

লাঠিসোঁটা নিয়ে মাঠে নেমেছে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুপুর ১২টায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দেখা যায়, কয়েক শ বিক্ষুব্ধ জনতা সড়কের ওপর বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে অবরোধ করে রাখেন। একপর্যায়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় রাইটকার নিয়ে এক পাশে মুখোমুখি অবস্থান করতে দেখা যায় পুলিশ সদস্য ও পুলিশের এপিবিএন সদস্যদের।

বিক্ষুব্ধ জনতা ভাঙ্গা গোলচত্বর দখলে নিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ খবর ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তেই ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বিভিন্ন এলাকায় অবরোধ শুরু করেন বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এর আগে গত শনিবার তিন দিনের সকাল সন্ধ্যা অবরোধের ঘোষণা দেওয়া হয়। পরে ঘোষণাকারী সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক ও আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ম ম সিদ্দিক মিয়াকে আটক করে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা।

ভাঙ্গায় অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে তৎপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, যান চলাচল স্বাভাবিক

এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নের অভিযোগে গতকাল রোববার রাতে ৯০ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন পুলিশ। পরে আজ সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় টহল দিচ্ছিল সেনাবাহিনী ও পুলিশ।

সম্পর্কিত

ভাঙ্গায় অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে তৎপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, যান চলাচল স্বাভাবিক

ট্রেন আটকে অবরোধ, ২১ দিনের শিশুকে নিয়ে ৪ ঘণ্টা বিড়ম্বনায় দম্পতি

অখণ্ড ভাঙ্গার দাবিতে আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক গভীর রাতে আটক

ভাঙ্গায় চলছে অবরোধ: ট্রেন আটকে নামিয়ে দেওয়া হলো যাত্রীদের

ফরিদপুরে ছোট ভাইয়ের বঁটির কোপে বড় ভাই নিহত

ভাঙ্গায় এবার রেলপথ অবরোধ, আটকে আছে ঢাকাগামী ট্রেন

সীমানা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা অবরোধ চলবে: ভাঙ্গায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

দ্বিতীয় দিনের মতো এক্সপ্রেসওয়েতে চলছে অবরোধ

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় চলছে তৃতীয় দিনের অবরোধ, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার

ক্রাচে ভর দিয়ে ১০ কিমি পথ হাঁটলেন অসুস্থ বৃদ্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা