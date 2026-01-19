ফরিদপুরে পেট্রলপাম্প ও পুলিশ সদস্যের বাড়িতে ডাকাতি

ফরিদপুরে এক রাতে দুই স্থানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে গতকাল রোববার দিবাগত রাতে সদর উপজেলায় মহাসড়কের পাশের একটি পেট্রলপাম্পে ঢোকে ১১ সদস্যের ডাকাত দল। মাত্র ৫ মিনিটে কর্মচারীদের বেঁধে রেখে প্রায় দুই লাখ টাকা ও মালপত্র লুট করে নিয়ে যায় বলে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে।
অন্যদিকে একই রাতে বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের রামদিয়া গ্রামে তাপস কুণ্ডু নামের পুলিশের একজন উপপরিদর্শকের (এসআই) বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতেরা প্রায় দুই ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার ও সাত ভরি ওজনের রুপার অলংকার নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
খবর পেয়ে আজ সোমবার ভোরে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়ক-সংলগ্ন মুন্সিবাজার এলাকায় অবস্থিত ইউনাইটেড ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
পেট্রলপাম্পে থাকা সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ১১ ব্যক্তি রাত ৪টা ৪০ মিনিটে মহাসড়ক থেকে দৌড়ে পেট্রলপাম্পে ঢোকে। তাদের হাতে দেশীয় অস্ত্র রামদা, কাটার মেশিন ও লাল রঙের বালতি ভরা ককটেলসদৃশ বস্তু দেখা যায়। প্রথমে তারা পাম্পের সামনে অবস্থান করা দুই কর্মচারীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এবং ভেতরে নিয়ে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে ডাকাতের দল টাকা রাখার কক্ষে (ক্যাশ কাউন্টার) প্রবেশ করে এবং ক্যাশ বাক্স ভেঙে টাকা লুট করে। ডাকাত দল ৫ মিনিটের মধ্যেই এসব প্রক্রিয়া শেষ করে ৪টা ৪৫ মিনিটে আবার মহাসড়কের দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তবে তাঁদের সঙ্গে কোনো গাড়ি দেখা যায়নি।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে পাম্পের কর্মচারী সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘রাতে আমরা বসে টিভি দেখছিলাম। হঠাৎ ১১ জন লোক দৌড়ে আসে। এসেই আমার শার্টের কলার ধরে এবং আমাদের দুজনকে মুখ চেপে ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। এরপর ক্যাশিয়ারকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং ক্যাশ বাক্স ভেঙে টাকাপয়সা নিয়ে যায়। আমি অসুস্থ থাকায় আমাকে মারধর না করলেও অন্য সহকর্মী ও ক্যাশিয়ারকে চড়থাপ্পড় ও মারধর করা হয়।’
পেট্রলপাম্পের ব্যবস্থাপক মো. সাইদুর রহমান বলেন, রোববার দিবাগত রাত ৪টার দিকে ধারালো অস্ত্রসহ ১১ ডাকাত পাম্পের দক্ষিণ দিক থেকে এসে হানা দেয়। এ সময় দায়িত্বে থাকা পাম্পের নজেলম্যান (গাড়িতে তেল দেওয়ার কাজে নিয়োজিত কর্মচারী) ও মিটারম্যানকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। ডাকাতেরা ক্যাশ রুমের চাবি চাইলে তাঁরা না দেওয়ায় ওই দুজনকে মারধর করা হয়। পরে ক্যাশ রুমের তালা কেটে ডাকাত দল ১ লাখ ৯৮ হাজার টাকা, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, সিসি ক্যামেরার মেশিন নিয়ে নেয়। এ সময় একটি মনিটর ভাঙচুর করে ডাকাতেরা। ডাকাতি শেষে একই দিক দিয়ে পালিয়ে যায় তারা। এ ঘটনায় থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, পেট্রলপাম্পে ডাকাতির খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে গতকাল রাত ৪টার দিকে বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের রামদিয়া গ্রামে এসআই তাপস কুণ্ডুর বাড়িতে ৬ ডাকাত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে গ্রিলের তালা কেটে ঢোকে।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুষ্কৃতকারীরা আগে থেকেই তাদের টিউবওয়েলের পানিতে চেতনানাশক কোনো পদার্থ মিশ্রিত করে রেখেছিল। পানি পান করার ফলে বাড়ির লোকেরা অচেতন অবস্থায় ছিল। তবে তাপসের বড় ভাইয়ের স্ত্রীর জ্ঞান ফিরলে তাঁর ডাক-চিৎকারে ডাকাতেরা পালিয়ে যায়। এ সময় প্রতিবেশী ও খবর পেয়ে জয়নগর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।