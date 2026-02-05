হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

নারীর পালা হাঁসের ডিম বিক্রির টাকা উপহার পেয়ে কাঁদলেন বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ

ফরিদপুর প্রতিনিধি

এক নারীর কাছ থেকে টাকাভর্তি মাটির ব্যাংক উপহার পান বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের নগরকান্দায় নির্বাচনী উঠান বৈঠকের সময় এক নারীর পালা হাঁসের ডিম বিক্রির টাকা উপহার পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ ইসলাম (রিংকু)। ওই নারীর কাছ থেকে টাকাভর্তি মাটির ব্যাংক নিয়ে কেঁদে ফেলেন তিনি। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় নগরকান্দা উপজেলার কাইচাইল ইউনিয়নের দিয়াকুলী গ্রামে উঠান বৈঠকে এ ঘটনা ঘটে।

উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শামা ওবায়েদ ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্থানীয় ভোটার হালিমা বেগম নামে এক নারী তাঁর হাতে একটি মাটির ব্যাংক তুলে দেন। এ সময় ওই নারী জানান, নিজের পালা হাঁসের ডিম বিক্রি করে টাকাগুলো জমিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘এই সঞ্চয় করা টাকা মায়েরে দেব, উনি নির্বাচন করবে।’ এরপরেই ওই নারীকে বুকে টেনে নেন শামা ওবায়েদ। কান্নাজড়িত কণ্ঠে শামা ওবায়েদ বলেন, ‘আমার বাবাকে যে আপনার এত ভালোবাসেন, আমি এই ভালোবাসার ঋণ কোনো দিন শোধ করতে পারব না। আমি চিরকৃতজ্ঞ।’

তিনি বলেন, ‘আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি, আপনাদের মেয়ে হিসেবে, আপনাদের বোন হিসেবে। আজকে আমার আব্বার মৃত্যুর ১৮ বছরে আমি চেষ্টা করেছি, আপনাদের পাশে থাকার। আপনাদের সুখে-দুঃখে অংশীদার হওয়ার, আপনাদের জন্য কাজ করার। কতটুকু পেরেছি, না পেরেছি আল্লাহ তাআলা জানেন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আজীবন আপনাদের পাশে থাকব।’ এ সময় শামা ওবায়েদ ধানের শীষে ভোট চেয়ে ভোট গণনার আগপর্যন্ত রক্ষাকবচের মতো সকলকে কেন্দ্রে থাকার আহ্বান জানান।

উঠান বৈঠকটিতে বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

