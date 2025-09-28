হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ফরিদপুরে স্ত্রীকে তালাকের পর কিশোরীকে ধর্ষণ, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ফরিদপুর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ফরিদপুরে এক কিশোরীকে ধর্ষণের মামলায় তাঁর বাবাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে ফরিদপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শামীমা পারভীন এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফরিদপুর সদর উপজেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা। রায়ের পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিজ মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ এনে ২০২৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন তাঁর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ও কিশোরীর মা।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলাটি তদন্ত করেন ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক শোহানা আক্তার। তিনি ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ধর্ষণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর ডিএনএ রিপোর্টেও প্রমাণ মিলেছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের বিচারক আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দেন। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কারাভোগ করতে হবে। সমাজে এমন গর্হিত কাজ যাতে আর না হয়, সে জন্য এই রায়ে বাদীপক্ষসহ আমরা সন্তুষ্ট।’

সম্পর্কিত

যাত্রীসংকট, কাফনের কাপড় পরে অটোরিকশাচালকদের অবরোধ

‘পাড়ায় ধইর‍্যা মাইর‍্যা ফেলব’—সালিসে পক্ষ নিয়ে শ্রমিক দল ও যুবদল নেতার হুমকি

২০ ঘণ্টা পর কুমার নদে ভেসে উঠল আরেক নাতির লাশ

কুমার নদে গোসলে নেমে দুই নাতিসহ দাদির মৃত্যু, ২ জনের লাশ উদ্ধার

ফরিদপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, আহত ১০

চাঁদার জন্য ১৬ গাড়ি ভাঙচুর: এবার সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার

চাঁদা না পেয়ে ১৬ গাড়ি ভাঙচুর: অবশেষে আসামি যুবদল নেতা, গ্রেপ্তার দুই

চাঁদা না পেয়ে যুবদল নেতার নেতৃত্বে গাড়ি ভাঙচুর ও চালকদের মারধরের অভিযোগ

যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

ফরিদপুরে কুমার নদে স্পিডবোট নিয়ে প্রকাশ্যে কিশোর গ্যাংয়ের অস্ত্রের মহড়া
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা