ফরিদপুরের ভাঙ্গায় চলছে তৃতীয় দিনের অবরোধ, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার

ফরিদপুর প্রতিনিধি

টায়ারে আগুন জ্বেলে ও গাছের গুঁড়ি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসে দুই ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় আজ বুধবার তৃতীয় দিনের অবরোধ কর্মসূচি চলছে। আজকের কর্মসূচি ঘিরে বিশৃঙ্খলা এড়াতে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর্যাপ্ত সদস্য।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় এসব তথ্য নিশ্চিত করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মিজানুর রহমান। এ ছাড়া সকাল ৮টা থেকে ঢাকা-বরিশাল ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কসহ এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বরের অন্তত সাতটি এলাকায় বিক্ষুব্ধরা অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার অবরোধ শেষে উপজেলা পরিষদ কার্যালয় ও রেলপথ ঘেরাওয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। তবে আজ বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ ছাড়া অন্য কর্মসূচি করতে দেখা যায়নি। উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের প্রবেশপথে সাজোয়াযানসহ সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশকে সতর্ক অবস্থানে থাকতে দেখা যায়। এ ছাড়া অবরোধের কারণে মহাসড়কগুলোতে অসংখ্য যানবাহন আটকে রয়েছে।

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে সর্তক অবস্থানে সেনাসদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদি ইউনিয়নের পুখুরিয়া বাজার এলাকায় দেখা যায়, মহাসড়কের ওপর তাঁবু টানিয়ে, আসবাবপত্র ফেলে এবং টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবস্থান করছে এলাকাবাসী। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দা হাফিজুর রহমান বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনার ও ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের আলগী ও হামিরদি ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাদের এ চক্রান্ত সফল করতে দেব না। গত শুক্রবার আমরা প্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলাম, তখন ইউএনও আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন সোমবারের মধ্যে সুরাহা হবে। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি, যতক্ষণ আমাদের দুটি ইউনিয়ন ফিরিয়ে না দেবে, ততক্ষণ অবরোধ চলবেই।’

এ বিষয়ে ইউএনও মো. মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন থেকে এখনো কোনো বার্তা পাইনি। এ ছাড়া উপজেলা পরিষদ ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর্যাপ্ত সদস্য মোতায়ন করা হয়েছে। চারদিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমরা কোনো নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে দেখছি না।’

