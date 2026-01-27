হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ফরিদপুরে আলাদা স্থানে বাস-প্রাইভেট কার খাদে, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন যাত্রীরা

ফরিদপুর প্রতিনিধি

বোয়ালমারীর গ্রামীণফোন টাওয়ার এলাকায় যাত্রীবাহী বাস সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে আলাদা স্থানে যাত্রীবাহী বাস ও একটি প্রাইভেট কার খাদে পড়ে গেছে। ঘটনা দুটি বিপজ্জনক হলেও এসব ঘটনায় প্রাণহানি হয়নি। তবে আহত হয়ে অন্তত ১০ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে বোয়ালমারী ও দুপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

সকালে সাড়ে ১০টার দিকে বোয়ালমারী উপজেলার সহস্রাইল বাজারসংলগ্ন গ্রামীণফোন টাওয়ার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ‘এমডি বিল্লাল’ নামে একটি লোকাল যাত্রীবাহী বাস সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। বাসটি ফরিদপুর থেকে আলফাডাঙ্গা উপজেলায় যাচ্ছিল। এতে অন্তত সাতজন যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে আলফাডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

আলফাডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা মো. কহিনুর ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

অন্যদিকে বেলা আড়াইটার দিকে ভাঙ্গা উপজেলার নওপাড়া রেলবস্তি এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় একটি প্রাইভেট কার ছিটকে পাশের পুকুরে পড়ে যায়। এতে প্রাইভেট কারের যাত্রীরা আহত হন। তাঁদের মধ্যে দুজন ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভাঙ্গা রেলস্টেশনের কর্মকর্তা স্বপন সরকারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী নকশীকাঁথা ট্রেনটি বেলা আড়াইটার দিকে ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। একই সময় গ্রামীণ সড়কের অরক্ষিত রেল ক্রসিংয়ের ওপর উঠে যায় প্রাইভেট কারটি। এ সময় প্রাইভেট কারটি ছিটকে পার্শ্ববর্তী পুকুরে পড়ে যায়। এ ঘটনায় প্রাইভেট কারটির একপাশের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আরোহীরা বেঁচে যায়। খবর পেয়ে ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে হতাহতদের উদ্ধার করে দুজনকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আবু জাফর বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হতাহতদের উদ্ধার করেন। কেউ গুরুতর আহত হননি। প্রাইভেট কারটি উদ্ধার করা হয়েছে।

