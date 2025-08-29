জঙ্গলে পড়ে ছিল হাত-পা ও চোখ বাঁধা অজ্ঞাত লাশ

ফরিদপুরে সড়কের পাশের জঙ্গলে ফেলে রাখা অজ্ঞাত এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটির হাত-পা ও চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিল। পুলিশের ধারণা, সাত-আট দিন আগে মরদেহটি ফেলে রাখা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা সদরের উত্তর কোমরপুরের মোল্লাবাড়ি সংলগ্ন সড়কের পাশের একটি জঙ্গল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আশপাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী খুঁজতে থাকে। একপর্যায়ে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে লাশটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। লাশটির পরনে কালো কোর্ট ও কালো প্যান্ট রয়েছে। তাঁর হাত-পা রশি দিয়ে এবং গামছা দিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে উপুড় করে রাখা ছিল। এ ছাড়া পচে মুখের কঙ্কাল বের হয়ে পড়েছে এবং পোঁকায় ঘিরে ধরা ছিল।
সত্যতা নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে রাতে মরদেহটি উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, সাত-আট দিন আগে ফেলে রাখা হয়েছে এবং অর্ধগলিত থাকায় পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।