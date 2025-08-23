হোম > সারা দেশ > ঢাকা

টঙ্গীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে নয়ন (৪৬) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে টঙ্গীর বউবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

নয়ন গাজীপুরের পুবাইল এলাকার মজিবর ফরাজীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, আজ দুপুরে টঙ্গীর বউবাজার এলাকার হাবিবের বহুতল ভবনের নিচতলায় কাজ করছিলেন নয়ন। এ সময় অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে নয়ন বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে হাসপাতাল থেকে খবর পেয়ে পুলিশ সন্ধ্যায় লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

