ভিডিওটি শুটার ফয়সালের, এটা ঠিক, কিন্তু সে দুবাইয়ে নেই: ডিবিপ্রধান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মিন্টো রোডের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলে ডিবিপ্রধান মো. শফিকুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যায় প্রধান আসামি ফয়সালের ভিডিও বার্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির ডিবিপ্রধান মো. শফিকুল ইসলাম। আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) মিন্টো রোডের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান।

ফয়সাল করিম সম্প্রতি একাধিক ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন, তিনি দুবাইয়ে আছেন এবং ওসমান হাদি হত্যা মামলায় তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে ফাঁসানো হচ্ছে।

এ বিষয়ে ডিবিপ্রধান বলেন, ‘ফয়সালের ভিডিও বার্তা পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হয়েই আমরা অভিযোগপত্র দিয়েছি। ভিডিও বার্তাটা ঠিক আছে; কিন্তু সে দুবাইয়ে নেই।’ ফয়সাল ভারতে থাকার বিষয়ে তথ্যপ্রমাণ আছে বলেও জানান তিনি।

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

এর আগে ৩ জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী জানিয়েছিলেন, হাদি হত্যা মামলার মূল আসামি ফয়সালের ভিডিও বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এ বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১২ ডিসেম্বর পল্টনের বিজয়নগর বক্স-কালভার্ট এলাকায় শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে মোটরসাইকেল আরোহীরা। ১৮ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিঙ্গাপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

